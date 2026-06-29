Zustand weiter kritisch

Vater und Sohn bewusstlos aus Wasser gezogen – Lebensgefahr

Nach einem Badeunfall ringt ein 63-Jähriger um sein Leben. Während der Reanimation kommt es zu einem weiteren unschönen Vorfall – für den die Polizei klare Worte findet.

Der 63-jährige Mann schwebt nach dem Badeunfall weiterhin in Lebensgefahr. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Der 63-jährige Mann schwebt nach dem Badeunfall weiterhin in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Neckarbischofsheim (dpa/lsw) - Nach einem Badeunfall in einem Freibad in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwebt ein 63-jähriger Mann in Lebensgefahr. Mitarbeiter des Bades und Augenzeugen hatten ihn und seinen 38 Jahre alten Sohn bewusstlos aus dem Wasser gerettet, wie die Polizei mitteilte. Während der Sohn – der laut Polizei geistig beeinträchtigt ist – rasch wieder zu Bewusstsein gekommen sei, habe sein Vater reanimiert werden müssen. Unter fortlaufender Reanimation sei er am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er derzeit intensivmedizinisch behandelt werde. Sein Zustand ist weiter kritisch.

Trotz eines errichteten Sichtschutzes sei es während der medizinischen Versorgung zu einem «besonders pietätlosen Vorfall» gekommen, so die Polizei: Dabei habe ein bislang unbekannter Autofahrer am Zaun des Freibads angehalten und mit seinem Handy die Rettungsmaßnahmen gefilmt. Laut Polizei drohen dem Gaffer strafrechtliche Konsequenzen. Die Ursachen des Badeunfalls sind bislang ungeklärt.

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