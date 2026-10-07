Kriminalität

Sexarbeiterinnen vergewaltigt und misshandelt - Haft

Über das Internet vereinbart ein Mann Treffen mit Sexarbeiterinnen im Kreis Ludwigsburg und Böblingen. Aber diese verlaufen nicht einvernehmlich.

Ein Mann soll Sexarbeiterinnen im Kreis Ludwigsburg und Böblingen vergewaltigt und beraubt haben. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Ein Mann soll Sexarbeiterinnen im Kreis Ludwigsburg und Böblingen vergewaltigt und beraubt haben. (Symbolbild)

Böblingen (dpa/lsw) - Weil er Sexarbeiterinnen im Kreis Ludwigsburg und im Kreis Böblingen vergewaltigt und beraubt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 33-Jährige wurde am Montag vorläufig festgenommen und tags darauf dem Haftrichter vorgeführt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Ermittler gehen von mindestens drei Fällen aus. Demnach soll sich der Verdächtige im August und Oktober jeweils mit einer Prostituierten in Kornwestheim, Weissach und Tamm getroffen haben. Er soll die Frauen misshandelt und zwei von ihnen vergewaltigt haben. 

Eine der Frauen habe er mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen, einer anderen Bargeld gestohlen, berichteten die Ermittler. Eine der Prostituierten soll sich heftig zur Wehr gesetzt haben, nachdem er sie geschlagen und getreten habe. Darauf soll er geflüchtet sein.

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Über ein Internetportal habe der Verdächtige nach Sexarbeiterinnen gesucht und die Treffen ausgemacht. Ermittler durchsuchten Anfang der Woche seine Wohnung im Kreis Ludwigsburg. Wie genau sie auf seine Spur kamen, verrieten sie zunächst nicht.

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