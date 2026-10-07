Sexarbeiterinnen vergewaltigt und misshandelt - Haft

Böblingen (dpa/lsw) - Weil er Sexarbeiterinnen im Kreis Ludwigsburg und im Kreis Böblingen vergewaltigt und beraubt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 33-Jährige wurde am Montag vorläufig festgenommen und tags darauf dem Haftrichter vorgeführt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Ermittler gehen von mindestens drei Fällen aus. Demnach soll sich der Verdächtige im August und Oktober jeweils mit einer Prostituierten in Kornwestheim, Weissach und Tamm getroffen haben. Er soll die Frauen misshandelt und zwei von ihnen vergewaltigt haben.

Eine der Frauen habe er mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen, einer anderen Bargeld gestohlen, berichteten die Ermittler. Eine der Prostituierten soll sich heftig zur Wehr gesetzt haben, nachdem er sie geschlagen und getreten habe. Darauf soll er geflüchtet sein.

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