Brand an Trafohaus

Kurzzeitiger Stromausfall im Kreis Ludwigsburg

Ein Feuer an einem Stromhäuschen legt Teile der städtischen Stromversorgung lahm. Die Einsatzkräfte reagieren schnell.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - In Asperg (Kreis Ludwigsburg) sind zeitweise bis zu 80 Prozent der Haushalte ohne Strom gewesen. Grund dafür war nach Polizeiangaben ein brennendes Stromhäuschen. Nach einer knappen Stunde konnte die Stromversorgung am Sonntagabend wiederhergestellt werden.

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es keine. Demnach entstand ein Totalschaden von ungefähr 90.000 Euro, obwohl die Feuerwehr die Flammen schnell löschen konnte.

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