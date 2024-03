Sexpuppe ruft Polizei auf den Plan: Beamte finden Drogen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Sexpuppe hat im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach einen Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem diverse Drogen gefunden worden sind. Besorgte Anwohner hatten die Polizei über eine vermeintlich leblose Frau informiert, deren Beine aus einem Bauwagen in einer Kleingartenanlage hängen würden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem hätten sie beobachtet, wie ein Mann sie mit einem Hochdruckreiniger besprühe. Als die Polizeibeamten am Sonntagmorgen eintrafen und den Bauwagen durchsuchten, fanden sie anstelle einer Frau eine Sexpuppe vor und dazu einen 39-jährigen Mann sowie diverse Drogen.