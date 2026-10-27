Kriminalität

Sexualstraftäter wird am Flughafen Einreise verweigert

Ein US-Amerikaner kommt aus Miami am Frankfurter Flughafen an – doch die Bundespolizei lässt ihn nicht einreisen. Was hinter dem Warnhinweis der US-Behörden steckt.

Der Bundespolizei lag ein Warnhinweis der US-Behörden zu dem verurteilten Sexualstraftäter vor. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Der Bundespolizei lag ein Warnhinweis der US-Behörden zu dem verurteilten Sexualstraftäter vor. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fahnder der Bundespolizei haben einen verurteilten Sexualstraftäter am Flughafen Frankfurt an der Einreise nach Deutschland gehindert. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der US-Amerikaner am Samstag aufgrund eines Warnhinweises der US-Behörden bei seiner Ankunft aus Miami noch direkt am Flugzeug festgestellt. 

Der Mann habe 2021 zunächst online Kontakt zu seinen minderjährigen Opfern aufgenommen, um dann zu ihnen zu reisen. Wegen dieser Hintergründe habe die Bundespolizei entschieden, dem Mann die Einreise zu verweigern. Er sei am Sonntag zurückgewiesen worden nach Miami.

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