US-Bürger mit Kinderpornografie am Flughafen gestoppt
Am Frankfurter Flughafen entdecken Bundespolizisten auf dem Smartphone eines US-Bürgers kinderpornografische Videos. Die Einreise wird ihm verweigert, er muss zurück in die Staaten.
Frankfurt (dpa/lhe) - Einem US-Bürger ist am Frankfurter Flughafen wegen kinderpornographischer Inhalte auf seinem Smartphone die Einreise verweigert worden. Beamte der Bundespolizei hatten den 62-Jährigen am Dienstag wegen eines entsprechenden Fahndungshinweises kontrolliert. Auf seinem Smartphone seien dabei Videos mit kinderpornographischen Inhalten festgestellt worden, teilte die Bundespolizei mit.
Der Mann musste mit zur Wache kommen, wo das Handy als Beweismittel sichergestellt wurde. Die US-Behörden seien über den Vorfall informiert worden. Neben der Verweigerung der Einreise sei auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornographischen Inhalten gegen den Mann eingeleitet worden. Er sei am folgenden Tag zurück nach Seattle geflogen.