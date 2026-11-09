Vorfall in der Bahn

Sexuelle Belästigung im ICE - Video der Tat online gestellt

Eine 21-Jährige soll in einem ICE sexuell belästigt worden sein, während ein Begleiter des mutmaßlichen Täters filmte. Bei der Kontrolle durch die Polizei wehrt sich der 23-jährige Tatverdächtige.

In einem ICE soll eine Frau sexuell belästigt worden sein - die Bundespolizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
In einem ICE soll eine Frau sexuell belästigt worden sein - die Bundespolizei ermittelt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - In einem ICE zwischen München und Stuttgart soll ein 23-Jähriger eine junge Frau sexuell belästigt haben - ein zweiter Mann filmte die Szene mutmaßlich und stellte sie ins Internet. Die Bundespolizei erwartete die beiden Männer beim Halt in Stuttgart, wie sie mitteilte. 

Der 23-Jährige soll die 21-Jährige am Freitagabend während der Fahrt beleidigt und belästigt haben. Sein 20 Jahre alter Begleiter filmte das Geschehen den Angaben zufolge und veröffentlichte es in einem sozialen Netzwerk. Bei der Kontrolle in Stuttgart leistete der 23-Jährige Widerstand. Die Beamten stellten die Handys beider Männer sicher und leiteten Ermittlungen wegen sexueller Belästigung ein. Ob das Video noch im Internet abrufbar ist, war zunächst unklar.

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