Sexueller Übergriff an Wasserrutsche - Mann festgenommen
In einem Frankfurter Schwimmbad ist ein Mann festgenommen worden, weil er Kinder sexuell belästigt haben soll. Es ist nicht der einzige Fall am Sonntag in Frankfurt gewesen.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 50 Jahre alter Mann soll in einem Schwimmbad im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen Kinder an einer Wasserrutsche sexuell belästigt haben. Der Mann soll laut Zeugen am Sonntagabend am Ende einer Wasserrutsche gestanden und dort zwei rutschende Kinder «aufgefangen» haben, teilte die Polizei mit. «Hierbei soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein.» Die Polizei habe den alkoholisierten 50-Jährigen festgenommen.
Ebenfalls am Sonntag hatte die Polizei einen 25 Jahre alten Mann in einem Schwimmbad im Stadtteil Rödelheim festgenommen, weil er zwei Mädchen sexuell belästigt haben soll. Ein Angestellter des Schwimmbades im Stadtteil Rödelheim hatte demnach gemeldet, dass der Mann zwei 13-jährige Mädchen unsittlich berührt haben soll.