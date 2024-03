SGL Carbon blickt auf 2024 und hofft auf Spartenverkauf

Wiesbaden (dpa) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon rechnet auch im laufenden Jahr mit einer anhaltend schwachen Nachfrage aus der Windindustrie. Entsprechend dürfte der Umsatz 2024 in etwa auf dem Vorjahresniveau von knapp 1,1 Milliarden Euro stagnieren, teilte das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Freitag in Wiesbaden mit.