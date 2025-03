SGL Carbon wegen schwacher Nachfrage vorsichtig für 2025

Wiesbaden (dpa) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon geht vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. So dürfte eine zurückhaltende Nachfrage die Entwicklung belasten, teilte das Unternehmen in Wiesbaden mit. Dies gelte insbesondere für das Geschäft mit der Halbleiterindustrie. Hauptgrund seien niedriger als ursprünglich prognostizierte Wachstumsraten bei Elektrofahrzeugen sowie weiterhin hohe Lagerbestände der Kunden.