Ministerreise nach Israel

Sicherheit: Müssen wir mehr werden wie Israel?

Polizeikräfte aus Israel und Baden-Württemberg sollen künftig eng zusammenarbeiten. Was die beiden Seiten voneinander lernen wollen – und was Innenminister Hagel für den Südwesten fordert.

Baden-Württemberg will die Zusammenarbeit mit Israel vertiefen. Foto: Nico Pointner/dpa
Baden-Württemberg will die Zusammenarbeit mit Israel vertiefen.

Jerusalem (dpa/lsw) - Israelische Spezialkräfte beim Training im Südwesten? Die Polizei in Baden-Württemberg will mit Israel in Zukunft viel enger zusammenarbeiten. Der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun unterzeichnete ein entsprechendes Abkommen stellvertretend für die baden-württembergische Landespolizei in Jerusalem. 

Eisenbraun sprach vor Ort von einem bedeutenden Schritt - es gehe in der Absichtserklärung um einen Austausch in der Ausbildung wie auch beim technischen Know-How. «Die Israelis sind uns in manchen Dingen doch einige Schritte noch voraus.» 

«Wir vernetzen Menschen, wir vernetzen Wissen und wir vernetzen Technik», sagte Innenminister Manuel Hagel (CDU). Spezialkräfte aus Israel würden bald zum gemeinsamen Training in den Südwesten kommen, Beamte aus Baden-Württemberg würden wiederum Erfahrungen im Nahen Osten sammeln, um zu sehen, wie dort Bedrohungslagen gemanagt würden. 

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Kameratechnik und Großlagen

Israel wisse, wie kostbar Sicherheit sei, sagte Hagel. «Die Israelis, die wissen, was es wert ist, verteidigungsfähig zu sein, die wissen, was es wert ist, dass man sich gegen Terror und Extremismus zur Wehr setzen muss.» Die Israelis hätten großes Interesse an der Einsatzplanung von Großlagen, so Hagel. Seine Delegation wiederum habe sich über modernste Kameratechnik in Jerusalem informiert.

Hagel forderte in dem Kontext ein «360-Grad-Echtzeit-Lagebild» von Sicherheitskräften und Bevölkerungsschutz in Baden-Württemberg. Feuerwehr, Stadtverwaltung und Polizei wüssten in Jerusalem stets, was der jeweils andere mache. Das sei in Baden-Württemberg noch nicht gegeben. Auch Polizeipräsident Eisenbraun zeigte sich beeindruckt von der Reaktionsgeschwindigkeit der Israelis im Krisenfall.

Polizeipräsident: Die Krisen Israels möchte ich nicht haben

Eisenbraun lobte, wie die Bevölkerung in Israel hinter den Sicherheitskräften stehe. «Aber das hat natürlich auch eine Begründung in den Krisen, die sie zu bewältigen haben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich daraus Neid ziehen will. Weil die Krisen möchte ich nicht haben.» Aber die Anerkennung gegenüber dem Staat sei in Israel vorbildhaft.

Baden-Württembergs Innenminister Hagel informiert sich derzeit auf einer mehrtägigen Reise in Israel zu Sicherheitsthemen. Am Montag, dem Jahrestag der Novemberpogrome von 1938, ist ein Besuch der Gedenkstätte auf dem Gelände des Nova-Musikfestivals geplant. Dort hatten Terroristen beim Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 viele Menschen ermordet.

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