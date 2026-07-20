Fußball

Sickinger verlässt Elversberg und wechselt zu Zweitligist

Carlo Sickinger schaffte mit der SV Elversberg den Aufstieg in die Bundesliga. Für ihn persönlich geht es nun wieder eine Liga nach unten.

Carlo Sickinger zieht es nach Darmstadt. (Archivbild) Foto: Harald Tittel/dpa
Carlo Sickinger zieht es nach Darmstadt. (Archivbild)

Darmstadt (dpa) - Mittelfeldspieler Carlo Sickinger wird Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg auf eigenen Wunsch verlassen und zurück in die 2. Fußball-Bundesliga wechseln. Den 28-Jährige zieht es zum SV Darmstadt 98, wie beide Clubs mitteilten. «In den Gesprächen habe ich schnell gespürt, dass der Verein mit seinem familiären Umfeld sehr gut zu meinen Vorstellungen passt», sagte Sickinger.

Sickinger direkt in Darmstadts Trainingslager

In der Aufstiegssaison hatte der Profi bei den Saarländern keine allzu große Rolle gespielt. Statt nun im Oberhaus auf der Bank zu sitzen, will er sich bei den Lilien für weitere Aufgaben empfehlen. «Mit Carlo füllen wir die Vakanz im defensiven Mittelfeld, die durch den Abgang von Paul Will entstanden ist», sagte Darmstadts Geschäftsführer Paul Fernie über den Neuzugang, der zum Trainingslager im bayerischen Bad Wörishofen stieß.

Elversbergs Sportdirektor Christian Weber sagte: «Carlo ist mit dem expliziten Wunsch eines Wechsels auf uns zugekommen. Nachdem wir eine für uns akzeptable Einigung mit dem aufnehmenden Verein gefunden haben, sind wir diesem Wunsch nachgekommen.» Über die Transferdetails machten die Clubs keine Angaben.

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