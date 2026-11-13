Sieben Menschen bei Auffahrunfall auf B33 verletzt

Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der B33 kurz vor Ravensburg sind sieben Menschen leicht verletzt worden. An der Einmündung zur L288 sei es an einer Ampelkreuzung zu dem Unfall gekommen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Demnach waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Weitere Details - etwa zu den Verletzten oder dem Unfallhergang - gab es laut Polizei zunächst nicht.