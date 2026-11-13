Unfälle

Sieben Menschen bei Auffahrunfall auf B33 verletzt

Kurz vor Ravensburg kommt es zum Unfall: Fünf Fahrzeuge sind beteiligt. Vieles ist noch unklar.

Die Polizei war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei war im Einsatz. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der B33 kurz vor Ravensburg sind sieben Menschen leicht verletzt worden. An der Einmündung zur L288 sei es an einer Ampelkreuzung zu dem Unfall gekommen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Demnach waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Weitere Details - etwa zu den Verletzten oder dem Unfallhergang - gab es laut Polizei zunächst nicht.

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