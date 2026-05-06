Deutsche Eishockey Liga

Sieben Spieler verlassen Vize-Meister Adler Mannheim

Gleich sieben Spieler orientieren sich nach der verpassten Meisterschaft neu. Die Personalplanungen beim Vize-Meister Adler Mannheim laufen auf Hochtouren.

William Worge Kreü (r) ist einer von insgesamt sieben Spieler, die den Vize-Meister Adler Mannheim verlassen werden. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
William Worge Kreü (r) ist einer von insgesamt sieben Spieler, die den Vize-Meister Adler Mannheim verlassen werden. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Nach der verpassten deutschen Meisterschaft werden gleich sieben Spieler Adler Mannheim verlassen. Das teilte der DEL-Club nach den Abschlussgesprächen mit den Spielern mit. So orientieren sich Johan Mattsson, William Worge Kreü, Brendan O’Donnell, Kevin Bicker, Alex Ruuttu, Leon Willerscheid und Kimi Saffran neu. 

Nur zwei Tage nach der entscheidenden Final-Niederlage gegen die Eisbären Berlin hatte der Vizemeister Stürmer Brooks Macek als Neuzugang vermeldet. 

Zudem gab der Club nun bekannt, dass mit Maxi Franzreb, Leon Gawanke, Alex Ehl und Marc Michaelis sowie Videoanalyst Florian Keinz gleich fünf Adler für die deutsche Nationalmannschaft nominiert sind. Das Team des DEB startet in die letzte Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Bundestrainer Harold Kreis hat insgesamt 28 Spieler nominiert, die sich in den kommenden Tagen in Mannheim auf das Länderspiel am 10. Mai gegen die USA vorbereiten. Es ist der letzte Härtetest vor der Abreise in die Schweiz.

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