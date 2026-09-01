Unfälle

Sieben Verletzte und Sperrung nach Auffahrunfall auf der A8

Plötzlich Stau, sieben Verletzte, vier Autos nicht mehr fahrbereit: Wie eine Kettenreaktion den Verkehr lahmlegte.

Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt, damit der Rettungsdienst arbeiten konnte. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt, damit der Rettungsdienst arbeiten konnte. (Symbolbild)

Elchingen (dpa) - Durch zu geringen Abstand und Unaufmerksamkeit ist es auf der Autobahn 8 bei Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Sieben Menschen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Autobahn wurde am Montag kurzfristig gesperrt, damit der Rettungsdienst arbeiten konnte.

Ein Auto habe wegen des Verkehrs gebremst und daraufhin auch zahlreiche nachfolgende Fahrzeuge - das Hinterste habe dann den Unfall ausgelöst. Ein Fahrzeug nach dem anderen sei nach vorn geschoben worden. Am Ende waren vier Wagen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sieben Verletzte bei Auffahrunfall an Stauende
Unfall auf A6

Sieben Verletzte bei Auffahrunfall an Stauende

Ein Mann übersieht offenbar, dass sich ein Stau auf der A6 gebildet hat - und rast in den Wagen vor ihm hinein. Dann kommt es zu einer Unfallkette.

25.06.2026

Auffahrunfall auf A5 mit sechs Fahrzeugen
Unfälle

Auffahrunfall auf A5 mit sechs Fahrzeugen

Weil ein Autofahrer nicht rechtzeitig vor dem Ende einer Reihe stehender Fahrzeuge bremst, kommt es auf der A5 zu einer Kettenreaktion. Die Autobahn wird zeitweise komplett gesperrt.

14.02.2026

Langer Stau nach schwerem Unfall auf A5
Kronau

Langer Stau nach schwerem Unfall auf A5

Ein schwerer Unfall in der Nähe von Kronau ereignet sich am Mittag. Die teilweise Sperrung soll noch bis in den Abend andauern.

22.05.2025

Sieben Verletzte nach Auffahrunfall auf A5
Verkehr

Sieben Verletzte nach Auffahrunfall auf A5

Zwei Autos weichen gleichzeitig einem Rückstau aus - und krachen ineinander. Für sieben Menschen endet die Fahrt im Krankenhaus.

12.04.2025

Unfälle und Stau zum Ferienbeginn im Südwesten
Verkehr

Unfälle und Stau zum Ferienbeginn im Südwesten

Der ADAC hatte im Vorfeld gewarnt: Autofahrer sollten am Wochenende auf den Straßen viel Zeit einplanen. Tatsächlich kam es zu Staus. Welche Autobahnen waren betroffen?

01.03.2025