Sieben Verletzte und Sperrung nach Auffahrunfall auf der A8

Elchingen (dpa) - Durch zu geringen Abstand und Unaufmerksamkeit ist es auf der Autobahn 8 bei Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Sieben Menschen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Autobahn wurde am Montag kurzfristig gesperrt, damit der Rettungsdienst arbeiten konnte.