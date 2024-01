Sinkender Bio-Anteil: Tegut hält Umsatz mit Basic-Übernahme

Fulda (dpa) - Die Supermarktkette Tegut hat im inflationsgeprägten Jahr 2023 weniger Lebensmittel in Bio-Qualität verkauft. Der Bio-Anteil am Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Punkte auf 27,9 Prozent, wie das anthroposophisch orientierte Unternehmen am Mittwoch in Fulda berichtete. Der Rekordwert von 30,5 Prozent aus dem Corona-Jahr 2021 bleibt damit unerreicht, weil sich die Kunden angesichts der hohen Preissteigerungen im Konsum gerade zurückhalten.