Sirenen und Handy-Alarm: Worauf muss ich am Warntag achten?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am Donnerstagvormittag werden in Hessen wieder die Sirenen heulen und sich die Warn-Apps auf den Handys melden. Beim landesweiten Warntag wird ab 10.00 Uhr der Probealarm ausgelöst, um 10.30 Uhr soll die Entwarnung folgen, wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Muss ich mich irgendwie vorbereiten?

Voraussetzung für einen Empfang der Cell-Broadcast-Nachrichten sei, dass die Bürgerinnen und Bürger die aktuellen Betriebssysteme auf ihren Mobilfunkgeräten installiert haben, schreibt das Ministerium. Wer über eine App gewarnt werden will, kann sich die hessenWarn-App herunterladen.

«Erstmals erfolgt hier auch eine Entwarnung über Cell-Broadcast – was das Cell-Broadcast-Protokoll eigentlich nicht vorsieht, aber von vielen Nutzern vermisst wurde», hieß es vom Ministerium. Um die zu erhalten, müssen die persönlichen Einstellungen des Smartphones stimmen. Dafür solle Cell Broadcast auch für die Warnstufe drei zugelassen werden.

Wie erkenne ich den Sirenen-Ton?

Nach Angaben des hessischen Innenministeriums gibt es zwei Sirenen-Töne:

Warnung der Bevölkerung: Das ist ein einminütiger auf und abschwellender Ton. Er zeigt an, dass eine örtliche Gefahr besteht und man sich in den Medien informieren solle. Dieser Ton soll auch am Warntag zu hören sein.

Entwarnung: das ist ein einminütiger durchgängiger Ton. Er hebt die Warnung auf und zeigt, dass keine Gefahr mehr besteht.

Wie lange muss ich die lauten Geräusche aushalten?

Nicht allzu lange, auch wenn es bei vielen Smartphones etwa in der Bahn oder im Großraumbüro laut werden kann. Die Sirenen sollen etwa eine Minute lang heulen. Zudem werden etwa die Handy-App hessenWARN und das vom Bund eingeführte «Cell Broadcast» für Mobiltelefone erneut getestet werden. Um 10 Uhr soll gewarnt, um 10.30 entwarnt werden.

Ich bin gar nicht in Hessen, bekomm ich dennoch etwas mit?