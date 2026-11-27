Feldberg (dpa/lsw) - Der Saisonstart im Skigebiet am Feldberg im Südschwarzwald verzögert sich. Ursprünglich war dieser Freitag als Starttermin angepeilt - nun müssen Skifahrer mindestens einen Tag länger warten, um auf den Pisten des größten Skigebiets in Baden-Württemberg zu fahren.

Der Naturschnee reiche nicht aus und es sei zuletzt zu warm zum Beschneien gewesen, sagt Miriam Frietsch von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Wenn vor dem Samstag noch beschneit werden könne wie geplant, dann «besteht die Chance, dass wir am Samstag ein kleines Angebot für Skifahrer (Resilift und Förderbänder) haben», hieß es weiter. Die Entscheidung dazu soll im Laufe des Tages fallen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wurden auf dem Feldberg am Mittwoch rund 18 Zentimeter Schnee gemessen, am Donnerstag waren es demnach noch 15 Zentimeter. Mit nennenswerten Mengen an Neuschnee sei in den kommenden Tagen bislang ebenfalls nicht zu rechnen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Positives Fazit nach vergangener Saison

Die vergangene Saison war am Feldberg trotz holprigen Starts gut verlaufen, hieß es von den Feldbergbahnen als Betreiber. Nach 70 Zentimetern Neuschnee Ende November ließ Tauwetter das wichtige Weihnachtsgeschäft dahinschmelzen. Von Anfang Januar bis Anfang März herrschten dann ideale Bedingungen. Die Anlagen liefen an insgesamt 114 Tagen. Mit dem Sommergeschäft fuhren die Feldbergbahnen zudem nach eigenen Angaben Rekordumsätze ein: Mit knapp 1,8 Millionen Euro lag man demnach rund 36 Prozent über dem Vorjahr.

Für den kommenden Winter hatten die Betreiber zuletzt höhere Preise angekündigt. Skifahrer zahlen im Schnitt knapp vier Prozent mehr. Standard-Tageskarten starten bei 44 Euro nach 39 Euro im Vorjahr, der Maximaltarif steigt um drei Euro auf 62 Euro. Die Jahreskarte kostet im Vorverkauf 450 statt 430 Euro. Begründet wird das mit gestiegenen Energie- und Personalkosten.

Ausbau von Beschneiungsanlagen geplant