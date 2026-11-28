Skigebiet am Feldberg startet in die Saison
Etwas später als geplant beginnt der Betrieb der Feldbergbahnen im Südschwarzwald. Welche Skilifte geöffnet haben.
Feldberg (dpa/lsw) - Einen Tag später als geplant startet das Skigebiet am Feldberg im Südschwarzwald in die Saison. Wie die Feldbergbahnen als Betreiber mitteilten, können Skifahrer den Tag über mit dem Resilift und den Förderbändern ein kleines Angebot nutzen.
Ursprünglich wollten die Feldbergbahnen schon am Vortag mit dem größten Skigebiet in Baden-Württemberg in die Saison starten. Mangels Neuschnee und wegen zu milder Temperaturen, die eine Beschneiung erschwerten, war das zunächst nicht möglich.
Positives Fazit nach vergangener Saison
Für den kommenden Winter hatten die Betreiber zuletzt höhere Preise angekündigt. Skifahrer zahlen im Schnitt knapp vier Prozent mehr. Standard-Tageskarten starten bei 44 Euro nach 39 Euro im Vorjahr, der Maximaltarif steigt um 3 Euro auf 62 Euro. Die Jahreskarte kostet im Vorverkauf 450 statt 430 Euro. Begründet wird das mit gestiegenen Energie- und Personalkosten.
Ausbau von Beschneiungsanlagen geplant
Zugleich setzen die Feldbergbahnen auf mehr Beschneiung. Geschäftsführer und Bürgermeister der Gemeinde Feldberg, Johannes Albrecht, sagte, es gehe nicht um eine Erweiterung des Gebiets, sondern um das Schließen von Lücken auf den wichtigsten Pisten. Drei Bauabschnitte bis 2028 sind geplant, einer ist bereits abgeschlossen. Gerade an starken Tagen wie Weihnachten, Fastnacht und den Januarwochenenden müsse der Betrieb gewährleistet werden.
Die Feldbergbahnen betreiben Lifte und Bahnanlagen im Auftrag von drei Kommunen. Es ist nach eigenen Angaben das größte Wintersportgebiet Deutschlands nördlich der Alpen.