Skiorte rüsten sich nach durchwachsener Saison für Sommer

Rasdorf/Willingen (dpa/lhe) - Nach einer durchwachsenen Saison rüsten sich die hessischen Skigebiete auf der Wasserkuppe und in Willingen bereits für den Oster- und Sommertourismus. Mit 46 Schneetagen sei die Ski- und Rodelsaison auf der Wasserkuppe im zurückliegenden Winter unterdurchschnittlich ausgefallen, sagte der Geschäftsführer der Wiegand Erlebnisberge GmbH, Jeremias Kümpel, der Deutschen Presse-Agentur. Ohne technische Beschneiung wären es lediglich 10 bis 14 Schneetage an Hessens höchstem Berg gewesen.

Auch Willingen war früh in die Saison gestartet, bekam dann aber Tauwetter, Wind und reichlich Regen um Weihnachten zu spüren. Zwar habe man das Skigebiet offen gehalten, aber mit erneuter Beschneiung einen weiteren Anlauf unternehmen müssen, um dann allerdings «einen grandiosen Januar mit tollen Wochenenden» zu haben, wie Marina Kieweg, Sprecherin des Skigebietes Willingen sagte. 65 Schneetage wurden es insgesamt, üblich seien etwa 83 bis 85, sagte die Sprecherin. Außergewöhnlich sei ein solcher Saisonverlauf allerdings nicht - es gebe immer mal wieder Winter, die sich frühzeitig verabschieden, so Kieweg.

Aber auch die winterlichen Angebote will Willingen weiter verbessern - beispielsweise durch eine effizientere und schnellere Beschneiung. So könnten die Pistenraupen mittlerweile via GPS exakt Schneehöhen vermessen und passgenau den technisch erzeugten Schnee dorthin verschieben, wo er benötigt werde, sagte Kieweg.

Auch Kümpel will sich von dem eher ernüchternden Verlauf der Wintersaison nicht entmutigen lassen. Eine unterdurchschnittliche Saison wie in diesem Jahr könne man auffangen - zumal das Wochenende vom 20. und 21. Januar sogar das bisher beste in der Unternehmensgeschichte gewesen sei. Vor 60 Jahren hatte der frühere Seniorchef des Unternehmens den ersten Skilift auf der Wasserkuppe in Betrieb genommen.