EuroCup

Skyliners-Basketballer spielen künftig wieder international

Der hessische Bundesligist tritt künftig im reformierten EuroCup an. Der Geschäftsführer des Vereins sieht darin eine große Chance für den Standort Frankfurt.

Geschäftsführer Gunnar Wöbke freut sich auf internationale Spiele mit den Skyliners Frankfurt. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Geschäftsführer Gunnar Wöbke freut sich auf internationale Spiele mit den Skyliners Frankfurt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Basketballer der Skyliners Frankfurt kehren auf die europäische Bühne zurück. Die Hessen haben von der Euroleague Basketball für die nächsten drei Jahre eine Startzusage für den EuroCup erhalten, teilte der Bundesligist mit. 

Möglich wurde dies durch die Erweiterung des Teilnehmerfeldes von bisher 20 auf 32 Mannschaften. Diese spielen künftig in vier Gruppen mit jeweils acht Teams. Die Skyliners, die 2016 den FIBA Europe Cup gewannen, können sich ihren Fans somit pro Saison in mindestens sieben internationalen Heimspielen präsentieren. 

«Der neu gestaltete EuroCup ist hochattraktiv und garantiert internationale Topspiele. Wir bedanken uns für das Vertrauen der Euroleague in die Skyliners und den Basketball-Standort Frankfurt. Maßgeblich für das Angebot, als auch unsere Entscheidung teilzunehmen, ist der Bau der neuen Multifunktionsarena am Deutsche Bank Park und die sich daraus ergebenen neuen Perspektiven», sagte Frankfurts Geschäftsführer Gunnar Wöbke.

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