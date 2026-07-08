London, Venedig und Rom: Skyliners freuen sich auf Eurocup
Frankfurts Bundesliga-Basketball haben attraktive Reisen im internationalen Geschäft vor sich. Gegen wen es in den Gruppenspielen geht.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Basketballer der Skyliners Frankfurt dürfen sich in der kommenden Eurocup-Saison in der Gruppe B auf attraktive Gegner freuen. Der hessische Bundesligist trifft auf Türk Telekom Ankara (Türkei), U-BT Cluj-Napoca (Rumänien), La Laguna Tenerife (Spanien), Umana Reyer Venice (Italien), Maxima Roma (Italien), Siauliai Basketball (Litauen) und die London Lions (England). Dies ergab die Auslosung in Barcelona.
Los geht es für das Team von Trainer Klaus Perwas am 24. September. Insgesamt sind erstmals 32 Mannschaften am Start, gespielt wird zunächst in vier Gruppen mit jeweils acht Teams.
«Fantastische Destinationen»
«Wir freuen uns riesig auf das, was uns im Eurocup erwartet. London, Venedig, Rom und Teneriffa - wir sind nach Jahren der Abstinenz wieder europäisch dabei und können unseren Fans absoluten europäischen Top-Basketball in der Süwag Energie Arena präsentieren», sagte Gunnar Wöbke, der geschäftsführende Gesellschafter der Frankfurter. «Darüber hinaus sind fantastische Destinationen für alle reiselustigen Frankfurt-Fans dabei.»