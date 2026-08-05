Skyliners holen Ulms Kapitän Klepeisz
Frankfurts Bundesliga-Basketballer sichern sich die Dienste eines überaus erfahrenen Spielmachers. Was sie sich von dem Neuzugang versprechen.
Frankfurt/Main/Ulm (dpa) - Die Basketballer der Skyliners Frankfurt haben Routinier Thomas Klepeisz vom Bundesliga-Konkurrenten ratiopharm Ulm verpflichtet. Der 35 Jahre alte österreichische Nationalspieler erhält einen Einjahresvertrag, wie die Hessen mitteilten.
Klepeisz spielte sechs Jahre für Ulm und war dort Kapitän. In der vergangenen Saison kam der Aufbauspieler, der seit 2020 auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, in 21 Bundesligaspielen auf durchschnittlich 4,9 Punkte und 2,9 Assists pro Partie.
«Wertvolle Orientierung» für junge Spieler
«Mit Thomas Klepeisz gewinnen wir einen Spieler, der über viele Jahre bewiesen hat, wie wichtig Erfahrung, Führungsqualität und Teamgeist für den Erfolg einer Mannschaft sind», sagte Skyliners-Gesellschafter Gunnar Wöbke. «Darüber hinaus kennt Thomas den EuroCup bestens und wird insbesondere unseren jungen Spielern auf und neben dem Feld wertvolle Orientierung geben.»
Klepeisz ist die Entscheidung, Ulm zu verlassen, nach eigenen Angaben unheimlich schwergefallen. «Aber der Wunsch, weiterhin Basketball zu spielen, das Feuer in mir und die Unterstützung meiner Frau haben mich dazu bewegt, eine neue Herausforderung zu suchen», begründete er den Wechsel.