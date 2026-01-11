Migration

So lässt sich die Arbeitspflicht für Geflüchtete umsetzen

Der Landkreis Karlsruhe meldet Erfolge. Und könnte Vorbild für andere Regionen sein.

Die Geflüchteten sind unter anderem bei der Grünpflege im Einsatz. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa
Die Geflüchteten sind unter anderem bei der Grünpflege im Einsatz. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kreis Karlsruhe: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden
Trinkwasser

Kreis Karlsruhe: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

Aufatmen im Kreis Karlsruhe: Das Leitungswasser muss nicht mehr abgekocht werden. Doch Aquarienbesitzer müssen weiter aufpassen – warum das jetzt wichtig ist.

11.11.2025

Bezahlkarte für Geflüchtete kann kommen
Kreis Bergstraße

Bezahlkarte für Geflüchtete kann kommen

Nach längerer Verzögerung hat das Karlsruher Oberlandesgericht den Weg für die Bezahlkarte für Geflüchtete frei gemacht.

27.09.2024

Kommunalverband lehnt Arbeitspflicht für Flüchtlinge ab
Migration

Kommunalverband lehnt Arbeitspflicht für Flüchtlinge ab

Arbeiten für 80 Cent pro Stunde? Mit diesem Vorhaben hatte ein Landrat aus Thüringen zuletzt für Aufsehen gesorgt. Der Städte- und Gemeindebund positioniert sich nun.

01.03.2024

Arbeitspflicht für Asylbewerber: Nur im Einzelfall?
Migration

Arbeitspflicht für Asylbewerber: Nur im Einzelfall?

Der Streit um die Bezahlkarte für Asylbewerber ist noch nicht ganz zu Ende, schon entbrennt eine Debatte darüber, ob Geflüchtete zu Arbeit verpflichtet werden sollen - was einige Landkreise machen wollen.

29.02.2024

Krieg in Nahost

Israel meldet militärische Erfolge

Der Gaza-Krieg tobt weiter. Die Zerstörungen sind enorm. Dennoch lässt sich Israels Regierung nicht vom Kurs abbringen. Ein Überblick über die Ereignisse der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.

31.12.2023