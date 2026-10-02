Grundwasserverhältnisse

So niedrig sind die Grundwasserstände im Südwesten

An jeder fünften Messstelle in Baden-Württemberg sind die Werte so niedrig wie noch nie. Was die Fachleute zur Wasserversorgung sagen - und was sie mit Blick auf die Wettervorhersagen erwarten.

An mehreren Stellen im Land werden die Grundwasserstände gemessen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
An mehreren Stellen im Land werden die Grundwasserstände gemessen. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Grundwasserverhältnisse im Land sind nach einem extrem trockenen September auf sehr niedrigem Niveau - und eine Besserung ist nicht wirklich in Sicht. An jeder fünften Messstelle sind die Werte laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) so niedrig wie noch nie. 

Selbst bei feuchter Witterung würde der Neubildungsprozess erst in einigen Wochen nach zumindest teilweiser Wiederauffüllung des Bodenwasserspeichers wieder anlaufen können, heißt es im aktuellen Bericht «Grundwasserstände und Quellschüttungen» der LUBW. «Ob diese positive Wendung im Laufe des Oktobers stattfinden wird, ist zurzeit unklar, aber aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen eher unwahrscheinlich.» 

Mancherorts Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung möglich

Die Grundwasserstände dürften daher weiter fallen, die Anzahl der Messstellen mit historisch niedrigen Verhältnissen weiter zunehmen, wie die Fachleute der Karlsruher Behörde weiter erklärten. «Großräumige Engpässe in der öffentlichen Wasserversorgung werden in Baden-Württemberg nicht erwartet, allerdings sind nach wie vor Schwierigkeiten im Hochschwarzwald und anderen Gebieten, die überwiegend mit Quellwasser versorgt werden, möglich.» 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

An sechs von zehn Messstellen in Baden-Württemberg seien die Werte unter dem Normalbereich, heißt es in dem Bericht. An jeder dritten Messstelle lägen die aktuellen Grundwasserverhältnisse unter den bisherigen September-Niedrigstwerten der vergangenen 30 Jahre. An 20 Prozent der Messstellen seien sogar die historischen Niedrigstwerte unterschritten - hauptsächlich im Bereich der Schwäbischen Alb, des Hochschwarzwalds und in Oberschwaben. September und Oktober sind in der Regel die Monate mit den niedrigsten Grundwasserverhältnissen, wie Michel Wingering von der LUBW sagte.

Sickerungen zum Grundwasser seien zuletzt im Juni beobachtet worden, heißt es in dem Bericht weiter. «Die Bodenschichten sind seit einigen Wochen bis in Tiefenbereiche weit unterhalb der Wurzelzone komplett ausgetrocknet.»

Was wird bei der Einordnung berücksichtigt?

Die LUBW setzt die aktuelle Situation in Bezug zur bisherigen Entwicklung und erstellt Prognosen. Dabei werden verschiedene Faktoren herangezogen wie die Bodenfeuchte, meteorologische Daten (Temperatur und Niederschläge), historische Extremwerte, der bisherige saisonale gewässerkundliche Jahresverlauf der Messstellen mit statistischen Trendbetrachtungen und Vergleichen, Grundwasserneubildung und Klimaprojektionen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grundwasser im Südwesten erreicht neue Tiefststände
Trockenheit

Grundwasser im Südwesten erreicht neue Tiefststände

An jeder vierten Messstelle im Südwesten werden neue August-Tiefstwerte beim Grundwasser gemessen. Was das für die Wasserversorgung bedeutet.

18.08.2026

Grundwasserstände wegen Trockenheit extrem niedrig
Trockenheit

Grundwasserstände wegen Trockenheit extrem niedrig

Mehr als die Hälfte der Messstellen zeigt alarmierend niedrige Werte. Die Trockenheit im Südwesten hat Folgen für die Grundwasserstände.

04.08.2026

Regen im Juli bringt kaum Entlastung für Grundwasser
Grundwasserstände

Regen im Juli bringt kaum Entlastung für Grundwasser

Das widerspricht vermutlich den Erwartungen nach den nassen Tagen. Warum die starken Niederschläge dem Grundwasser kaum geholfen haben. Und was die Fachleute für die nächsten Wochen erwarten.

01.08.2025

Fachleute rechnen mit Grundwasseranstiegen
Wasser

Fachleute rechnen mit Grundwasseranstiegen

Der Januar war recht nass. Das kann man auch an den Grundwasserständen ablesen.

04.02.2025

Trockenheit

Fachleute erwarten rückläufige Grundwasserverhältnisse

05.07.2023