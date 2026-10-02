So niedrig sind die Grundwasserstände im Südwesten

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Grundwasserverhältnisse im Land sind nach einem extrem trockenen September auf sehr niedrigem Niveau - und eine Besserung ist nicht wirklich in Sicht. An jeder fünften Messstelle sind die Werte laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) so niedrig wie noch nie.

Selbst bei feuchter Witterung würde der Neubildungsprozess erst in einigen Wochen nach zumindest teilweiser Wiederauffüllung des Bodenwasserspeichers wieder anlaufen können, heißt es im aktuellen Bericht «Grundwasserstände und Quellschüttungen» der LUBW. «Ob diese positive Wendung im Laufe des Oktobers stattfinden wird, ist zurzeit unklar, aber aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen eher unwahrscheinlich.»

Mancherorts Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung möglich

Die Grundwasserstände dürften daher weiter fallen, die Anzahl der Messstellen mit historisch niedrigen Verhältnissen weiter zunehmen, wie die Fachleute der Karlsruher Behörde weiter erklärten. «Großräumige Engpässe in der öffentlichen Wasserversorgung werden in Baden-Württemberg nicht erwartet, allerdings sind nach wie vor Schwierigkeiten im Hochschwarzwald und anderen Gebieten, die überwiegend mit Quellwasser versorgt werden, möglich.»

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An sechs von zehn Messstellen in Baden-Württemberg seien die Werte unter dem Normalbereich, heißt es in dem Bericht. An jeder dritten Messstelle lägen die aktuellen Grundwasserverhältnisse unter den bisherigen September-Niedrigstwerten der vergangenen 30 Jahre. An 20 Prozent der Messstellen seien sogar die historischen Niedrigstwerte unterschritten - hauptsächlich im Bereich der Schwäbischen Alb, des Hochschwarzwalds und in Oberschwaben. September und Oktober sind in der Regel die Monate mit den niedrigsten Grundwasserverhältnissen, wie Michel Wingering von der LUBW sagte.

Sickerungen zum Grundwasser seien zuletzt im Juni beobachtet worden, heißt es in dem Bericht weiter. «Die Bodenschichten sind seit einigen Wochen bis in Tiefenbereiche weit unterhalb der Wurzelzone komplett ausgetrocknet.»

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