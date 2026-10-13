So viel hat es geregnet - und so sieht das Soll aus

Offenbach (dpa/lhe) - Von Donnerstag bis Sonntag sind in Hessen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verbreitet 10 bis 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. Vom nördlichen Mittelhessen bis nach Osthessen sowie im südlichen Odenwald seien es 20 bis 30 Liter gewesen, ganz vereinzelt habe es etwas mehr geregnet, teilt der Wetterdienst auf Anfrage mit.

Im Mittel seien zwischen Anfang März und Ende September in diesem Jahr in Hessen 303 Liter pro Quadratmeter gefallen. 437 waren es den Angaben zufolge im Mittel der Jahre 1991 bis 2020.

Der DWD ermittelt auch eine klimatische Wasserbilanz. Ist sie negativ, verdunstet mehr Wasser, als durch Regen oder Schnee nachkommt - es herrscht ein Wasserdefizit. Das Hessenmittel für Anfang März bis Ende September beträgt den Angaben zufolge minus 401 Liter, der Wert aus den Jahren 1991 bis 2020 beträgt minus 147.