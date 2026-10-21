So viele Lotto-Millionen warten noch auf die Gewinner

Stuttgart (dpa/lsw) - Seit Silvester könnte es in Baden-Württemberg zwei Lotto-Millionäre geben, die das Geld bislang nicht angefordert haben. «Derzeit warten noch zwei Millionengewinne der letztjährigen Jahresendlotterie Silvester-Millionen auf ihre "Abholung"», teilte eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mit. Wird der Gewinn nicht bis zum Ende der gesetzlichen Verjährungsfrist von drei Jahren abgeholt, fließt das Geld den Angaben nach zurück in den Topf der bundesweiten Sonderauslosungen.

Bei der Ziehung Lotto 6 aus 49 am Samstag war ein Spielschein aus dem Südwesten mit sechs Richtigen ohne Superzahl erfolgreich gewesen. Der Schein im Wert von 1.049.077,60 Euro wurde laut Lotto Baden-Württemberg anonym abgegeben. Der Gewinner sei aber inzwischen in der Lotto-Zentrale in Stuttgart gewesen und habe den Gewinn angefordert, erklärte die Sprecherin.

Gewinner melden sich meist zügig

In der Regel meldeten sich Gewinner sehr schnell. «Die meisten werden innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Ziehung angefordert», hieß es weiter. In den seltensten Fällen dauere es länger als einen Monat. Dass sich die Menschen bei Großgewinnen von über einer Million Euro nicht innerhalb der Dreijahresfrist melden, ist den Angaben zufolge sehr selten.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

2017 habe es einen Großgewinn in Höhe von elf Millionen Euro gegeben, der nicht abgeholt worden sei. «Auch durch verschiedene Aufrufe und das Aushängen der Plakate konnte die Gewinnerin oder der Gewinner bis Ende 2020 nicht ausfindig gemacht werden», teilte die Sprecherin mit.

Erfolgsaussichten extrem gering

Die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn in der Klasse 2 (sechs Richtige ohne Superzahl) bei Lotto 6 aus 49 wie bei dem Spieler am Samstag liegt den Angaben nach bei rund 1 zu 15,5 Millionen. Für die Gewinnklasse 1 (sechs Richtige plus Superzahl) betrage die Chance 1 zu 139.838.160.