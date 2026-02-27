TV-Debatte vor Landtagswahl

So viele Menschen haben die «Wahlarena» im SWR gesehen

Kurz vor der Landtagswahl debattieren die Spitzenkandidaten im SWR angriffslustig. Wie viele Menschen haben sich das im Land angesehen? Jedenfalls weniger als das TV-Triell am Dienstag.

«Wahlarena» im SWR: Wie viele Menschen haben eingeschaltet? Foto: Bernd Weißbrod/dpa
«Wahlarena» im SWR: Wie viele Menschen haben eingeschaltet?

Stuttgart (dpa/lsw) - 258.000 Menschen im Südwesten haben am Donnerstagabend die Sendung «Baden-Württemberg wählt - Die Wahlarena» live im Fernsehen verfolgt. Bundesweit seien es 300.000 Menschen gewesen, teilte der SWR mit. Der Marktanteil in Baden-Württemberg habe bei 9,6 Prozent gelegen.

In der Sendung hatten die Spitzenkandidaten von Grünen, CDU, AfD, SPD und FDP sowie die Spitzenkandidatin der Linken debattiert. Zahlen der Zuschauerinnen und Zuschauer in der Mediathek der ARD lägen dem SWR noch nicht vor, hieß es.

Mehr Zuschauer bei Dreierdebatte

Zum Vergleich: Die TV-Dreierdebatte im SWR am Dienstagabend mit den Spitzenkandidaten Cem Özdemir (Grüne), Manuel Hagel (CDU) und Markus Frohnmaier (AfD) hatten deutlich mehr Menschen in Baden-Württemberg gesehen – nämlich 459.000.

In Baden-Württemberg lag die Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zuletzt bei gut 11,2 Millionen. Demnach haben etwa 2,3 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner die «Wahlarena» live im TV verfolgt.

Landtagswahl am 8. März

Am 8. März findet in Baden-Württemberg die Landtagswahl statt. Lange war die CDU in Umfragen mit Abstand die stärkste Kraft. Eine kurz vor der «Wahlarena» veröffentlichte Umfrage sieht nun aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen-Spitzenkandidat Özdemir und CDU-Chef Hagel um das Ministerpräsidentenamt.

