Plastikmüll im Zoo

So will die Wilhelma Krokodile vor Plastikmüll schützen

Ein Zoobesucher filmt, wie das Krokodil «Tong» unter anderem Babyschnuller ausspuckt - jetzt reagiert der Zoo. Was steckt hinter dem Vorfall und der Kritik von Tierschützern?

Das Netz am Krokodilgehege soll enger werden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Das Netz am Krokodilgehege soll enger werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Damit keine Schnuller, Flaschendeckel oder andere Plastik-Gegenstände mehr ins Krokodil-Gehege fallen, will die Stuttgarter Wilhelma ein feinmaschiges Netz spannen. Dieses soll laut einem Sprecher im unteren Bereich jener Absperrung gespannt werden, die am Geländer über den Bassins angebracht ist. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Hintergrund ist ein Video eines Zoobesuchers, welches das weibliche Leistenkrokodil «Tong» beim Herauswürgen mehrerer Plastikgegenstände zeigt. Die Wilhelma hatte den Vorfall am Montag bestätigt, über den zunächst die «Stuttgarter Nachrichten» und die «Stuttgarter Zeitung» berichtet hatten. Krokodile würgten Unverdauliches aus, erläuterte der Sprecher. Daher sei es ein gutes Zeichen, dass das Tier den Müll wieder losgeworden sei. 

Dennoch wollte der Zoo Maßnahmen prüfen. Die Entscheidung für das feinere Netz sei am Morgen getroffen worden, sagte der Sprecher nun. Wann es angebracht wird, war zunächst unklar. Ähnliche Maßnahmen an Gehegen anderer Tiere werde es nicht geben. Die Anlagen würden regelmäßig auf Risiken hin überprüft, sagte der Sprecher. Die Tierrechtsorganisation Peta hatte der Wilhelma unzureichende Sicherheitsvorkehrungen vorgeworfen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Krokodil würgt Schnuller hoch - Tierschützer empört
Plastikmüll im Zoo

Krokodil würgt Schnuller hoch - Tierschützer empört

Ein Krokodil würgt Schnuller und Flaschendeckel aus seinem Maul, immer mehr Müll tritt hervor. Ein Zoobesucher filmt die Szene - und bringt dem Zoo damit Ärger ein.

14.07.2026

Mann soll Dreijährigen in Krokodilgehege geworfen haben
Vorfall im Zoo

Mann soll Dreijährigen in Krokodilgehege geworfen haben

Schock in einem britischen Zoo: Ein Mann soll ein Kind in das Krokodilgehege geworfen haben. Der Dreijährige wird schwer verletzt geborgen. Wie nah kam das Kind den Krokodilen?

19.06.2026

Kamelfohlen geboren – wann Wilhelma-Besucher es sehen können
Stuttgarter Zoo

Kamelfohlen geboren – wann Wilhelma-Besucher es sehen können

Nachwuchs bei den Trampeltieren: Die junge Kamelstute bleibt zunächst im separaten Gehege – ab wann sie auf die große Anlage darf.

13.03.2026

Koala-Weibchen in Wilhelma eingeschläfert
Zoo

Koala-Weibchen in Wilhelma eingeschläfert

Erneuter Verlust im Koala-Gehege der Stuttgarter Wilhelma: Ein Weibchen leidet an Anämie und Bakterienbefall, es muss eingeschläfert werden. Was steckt hinter den Todesfällen in der Australienwelt?

11.02.2026

Das neue Dating-Gehege für Riesen-Raubkatzen
Zuchtpläne

Das neue Dating-Gehege für Riesen-Raubkatzen

In Stuttgart ist der Tiger los! Im Herzen Baden-Württembergs ist nun die größte Katze der Welt zu bestaunen. Fürs Kuscheln ist die aber nicht zu haben.

16.07.2025