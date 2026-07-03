So wird das Wetter im Südwesten zum Start ins Wochenende

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Nordwesten können die Menschen in Baden-Württemberg zum Start ins Wochenende noch einen Regenschirm brauchen - danach wartet am Freitag, Samstag und Sonntag laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fast überall im Land vor allem Sonnenschein auf die Menschen.

Heute erwartet der DWD von Nordwesten aus in der Früh zeitweise Regen und Schauer, sonst soll es weitgehend trocken bleiben und häufig sonnig werden. Nach der Vorhersage steigen die Höchstwerte am Freitag auf 22 bis 28 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind, der zeitweise frische Böen bringen könne.

Nächte bringen Abkühlung

In den Nächten lohnt es sich für Hitzegeplagte, die Fenster offenzulassen. In der Nacht zum Samstag werde es gering bewölkt oder klar, die Temperaturen gingen auf 13 bis 7 Grad zurück. Auch in der Nacht zum Sonntag bleibe es laut DWD klar und niederschlagsfrei, mit Tiefstwerten von 17 bis 9 Grad.

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Am Samstag soll es dann sonnig und trocken werden. Die Tagesmaxima lägen der Prognose zufolge bei 24 Grad im Allgäu, am Rhein und Neckar sogar zwischen 28 und 30 Grad. Der Nordwestwind bleibe meist schwach, könne aber zeitweise böig auffrischen.

Etwas mehr Wolken am Sonntag

Der Sonntag dürfte ebenfalls heiter ausfallen, nach Norden hin könnten zwar mehr Wolken aufziehen, meist soll es aber auch dort trocken bleiben. Zwischen Odenwald, Ostalb und der Tauber soll aber Regen möglich sein. Die Höchstwerte reichen laut Vorhersage von 25 Grad auf der Alb bis 31 Grad im Breisgau. Dazu werde ein mäßiger Nordwestwind erwartet, der frische bis starke Böen bringen könne.