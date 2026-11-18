Offenburg (dpa/lsw) - Im Prozess gegen die Eltern des Jugendlichen, der in Offenburg vor drei Jahren einen Mitschüler erschossen hat, lassen sich die beiden Angeklagten zunächst nicht auf die Vorwürfe ein. Im Laufe des Verfahrens vor dem Landgericht Offenburg wollten sich die beiden jeweils 45 Jahre alten Angeklagten jedoch äußern, kündigten ihre Verteidiger an.

Die Anklage wirft den Eltern vor, die Schusswaffe samt Munition in einem Tresor im Kleiderschrank des Schlafzimmers aufbewahrt zu haben, ohne sie ausreichend zu sichern. Beiden sei bewusst gewesen, dass der damals 15-jährige Sohn Zugriff darauf haben konnte. Der Jugendliche hatte im November 2023 einen gleichaltrigen Mitschüler in einem Klassenzimmer erschossen. Er wurde 2024 wegen Mordes zu acht Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt.

Schlüssel unter Matratze versteckt

Ein Polizist im Zeugenstand erzählte von den Durchsuchungen des Hauses der Angeklagten. Die Ermittler fanden demnach verschiedene Munition und eine Schusswaffe im Tresor im Kleiderschrank - der Schlüssel dazu habe unter der Matratze des Betts gelegen. Im Zimmer des Sohnes hätten die Beamten außerdem mehrere Ego-Shooter-Spiele mit Altersfreigabe ab 18 Jahren entdeckt. Im Dachgeschoss seien ein Karton und eine Deodose mit Einschusslöchern gewesen.

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Der Prozess war bereits im April ein erstes Mal gestartet. Grund für die Unterbrechung war, dass der Sohn als zentrale Figur des Falls zunächst nicht als Zeuge aussagen wollte und sich während des bereits laufenden Verfahrens umentschied, wie der Vorsitzende Richter erläuterte. Weil der Anwalt des Sohnes die zuvor festgelegten Termine nicht wahrnehmen konnte, musste das Verfahren neu angesetzt werden.