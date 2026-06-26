Sommer, Sonne, Ferien! Letzter Schultag in Hessen
Abschalten, Urlaub, einfach mal nichts tun: Hessens Schüler starten in die großen Ferien. Für viele Jugendliche beginnt mit dem Ende des Schuljahres ein neuer Lebensabschnitt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hitze hat konzentriertes Lernen ohnehin fast unmöglich gemacht: Für rund 803.000 Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen Schulen in Hessen ist das Schuljahr nun auch offiziell vorbei. Am Freitag starten die Sommerferien. «Jetzt ist die Zeit, mal abzuschalten und alles liegenzulassen, damit wir wieder mit viel Schwung ins neue Schuljahr zurückkehren», erklärte Kultusminister Armin Schwarz (CDU). «Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, den Eltern und unseren Lehrkräften erholsame Sommerferien und viel Spaß mit Freunden und Familie.»
Von den 803.000 Schülerinnen und Schülern des vergangenen Schuljahres machten etwa 30.000 Abitur oder Fachabi, wie ein Ministeriumssprecher erläuterte. Rund 20.000 Realschüler saßen in den Prüfungen zur Mittleren Reife und rund 14.000 Jugendliche in den Abschlussprüfungen an der Hauptschule. Das neue Schuljahr in Hessen startet am 10. August.