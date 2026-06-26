Asphaltarbeiten

Sommerferien: Rund 45 neue Baustellen in Hessen geplant

Sommerferien bringen nicht nur freie Straßen, sondern auch etliche Baustellen. Warum Hessen Mobil gerade jetzt loslegt.

Auf mehreren hessischen Straßen sind Bauarbeiter im Einsatz. Foto: Florian Gaertner/dpa
Auf mehreren hessischen Straßen sind Bauarbeiter im Einsatz.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auch in diesem Jahr werden während der Sommerferien auf mehreren hessischen Bundes- und Landstraßen Bauarbeiten durchgeführt. Auf den Bundesstraßen würden etwa 15 sowie auf den Landstraßen rund 30 neue Baustellen entstehen, teilte Hessen Mobil in Wiesbaden mit. 

Aktuell gebe es bereits insgesamt rund 115 Baustellen. Die Zahl liege damit auf dem gleichen Niveau wie im Sommer 2025. Genutzt wird die Zeit der Sommerferien, da weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs ist und zudem bei sommerlichem Wetter Asphaltarbeiten oft zügiger erledigt werden können.

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