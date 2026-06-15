Sommerliche Hitze in Hessen – bis zu 35 Grad erwartet
Nach wechselhaftem Start bringt der Donnerstag in Hessen mit bis zu 35 Grad sommerliche Hitze. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage erwartet.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es in den kommenden Tagen deutlich wärmer. Nach einem wechselhaften Wochenbeginn mit einzelnen Schauern und Gewittern setzt sich nach und nach freundlicheres Wetter durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, fällt nach Norden hin noch zeitweise Regen, während es im Süden trocken bleibt. Die Temperaturen erreichen 18 bis 24 Grad.
Auch am Dienstag gibt es zeitweise Regen, örtlich sind Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 22 und 28 Grad. Der Mittwoch startet vielerorts noch mit dichten Wolken. Im Tagesverlauf lockert es jedoch zunehmend auf. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 30 Grad.
Am Donnerstag scheint meist die Sonne, es gibt zum Teil ein paar Quellwolken. Mit Höchstwerten von 29 bis 35 Grad wird es in Hessen sommerlich heiß. Ab den Abendstunden sind einzelne Schauer und Gewitter im Bergland nicht ausgeschlossen.