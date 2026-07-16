Nach Hitze: Wetterdienst erwartet Unwetter für Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen müssen sich die Menschen in Hessen auf unbeständiges Wetter einstellen: Gewitter und starke Windböen sind immer wieder möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist es heute noch meist sonnig und trocken. Ab dem Nachmittag sind vor allem im Süden Unwetter durch heftigen Starkregen und größeren Hagel möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 33 Grad.

Am Freitag soll es dann weitgehend zuziehen und verbreitet Schauer, Gewitter, Hagel und Sturmböen geben - unwetterartig vor allem im Süden und Osten. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag auf 25 bis 28 Grad. In der Nacht ziehen die Unwetter ab bei Tiefsttemperaturen zwischen 16 und 11 Grad.

Am Samstag kommt dann die Sonne zurück, im Bergland sind noch einzelne Schauer möglich bei Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad. Auch am Sonntag bleibt es größtenteils trocken, laut Wetterexperten aber wolkig. Einzelne Gewitter und Schauern kann es im Nordosten geben.