Wetter

Sonne, Gewitter und Unwetter wechseln sich in Hessen ab

Heute Sonnenbrille, morgen Regenschirm: In Hessen wechseln sich Hitze, Gewitter und Unwetter rasant ab. Was der DWD für die nächsten Tage erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Unwettern mit Hagel. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Unwettern mit Hagel. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Sonnenbrille oder Regenschirm? Die Menschen in Hessen sollten in den nächsten Tagen besser beides parat haben. Am Mittwoch sei zunächst mit sonnigem und trockenem Wetter zu rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vereinzelt seien jedoch Schauer oder Hitzegewitter möglich. Lokal könne es dabei zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 28 bis 31 Grad. 

Der Donnerstag startet den Meteorologen zufolge erneut trocken und mit viel Sonne. Die Höchsttemperaturen steigen auf 29 bis 34 Grad. Am Nachmittag komme es dann jedoch zu einzelnen Schauern und Gewittern. Insbesondere im Süden seien auch Unwetter durch heftigen Starkregen und größeren Hagel möglich. 

Am Freitag zeigt sich die Sonne nur selten, hieß es. Der Himmel werde wechselnd, teils stark bewölkt. Gebietsweise werde mit Schauern und Gewittern gerechnet, lokal sind erneut Unwetter durch heftigen Starkregen möglich. Dabei werden Temperaturen von maximal 25 bis 29 Grad erreicht.

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