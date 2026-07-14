Sonne und Sommergewitter im Wechsel

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Teils heftige Gewitter und Unwetter sind in den kommenden Tagen in Hessen möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte, startet der Dienstag mit heiterem und sonnigem Wetter. Ab dem Mittag seien gebietsweise Schauer oder Hitzegewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen möglich.

Lokal seien Unwetter durch heftigen Starkregen und schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen, so die Meteorologen. Dabei klettern die Temperaturen auf 27 bis 34 Grad. In der Nacht auf Mittwoch sind weiterhin vereinzelt letzte Schauer oder Gewitter möglich, sonst bleibt es gering bewölkt oder klar. Am wärmsten bleibt es bei Werten um 19 Grad im Rhein-Main-Gebiet, sonst liegen die Temperaturen bei bis zu 13 Grad.

Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich

Am Mittwoch setzt sich erneut die Sonne bei Werten zwischen 26 und 31 Grad verbreitet durch. Wieder sagt der DWD einzelne Schauer oder Hitzegewitter voraus, die lokal zu Starkregen, Hagel und Sturmböen führen können. Die Nacht auf Donnerstag bleibt bei Tiefsttemperaturen von 18 bis 10 Grad weitgehend trocken.

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