Sommerliches Wetter lockt Menschen in Hessen ans Freie

Offenbach/Wiesbaden (dpa/lhe) - Strahlender Sonnenschein hat am Samstag in Hessen zahlreiche Menschen vor die Tür gelockt. Viele nutzen das sommerliche Wetter für Bewegung an der frischen Luft, eine Radtour oder einen Start in die Motorradsaison. «Bei uns im Restaurantbereich sitzen viele Motorradfahrer», hieß es etwa im Bikertreff «Zündstoff» in Edertal am Edersee. Viele Gäste saßen demnach auf der Terrasse in der Sonne.

Gut besucht war auch der Bergpark in Kassel. Dort waren am Samstag zahlreiche Ausflügler unterwegs, ebenso wie Wanderinnen und Wanderer, Fahrradfahrerinnen und -fahrer sowie Familien. Ein Polizeisprecher sagte am Samstag in Wiesbaden, es seien wieder mehr Motorradfahrerinnen und -fahrer auf den Straßen. So habe es insbesondere rund um beliebte Ausflugsziele wie im Taunus und im Rheingau mehr Verkehr gegeben.

Für den Samstag hatte der Deutsche Wetterdienst Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad erwartet, mit den höchsten Temperaturen im Süden des Bundeslandes. Meist sollte es heiter bis sonnig und trocken bleiben. Laut DWD sorgte ein Tiefdruckgebiet bei den Britischen Inseln und ein Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer für sehr warme und zunächst trockene Luft in Deutschland und damit den ersten verbreiteten Sommertag in diesem Jahr.

Gesundheitliche Effekte des Wetterwechsels

Der Sommerfrühstart hat für die Gesundheit sowohl positive als auch negative Folgen. «Die Menschen werden aktiver und gehen mehr ins Freie. Das hebt die Stimmung und verbreitet gute Laune», sagte Medizin-Meteorologin Kathrin Graw vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Durch die Sonnenstrahlen könne der Körper nach den dunklen Wintermonaten wieder Vitamin D bilden. «Aufpassen sollte man aber trotzdem, dass man sich nicht den ersten Sonnenbrand des Jahres holt», warnte die Expertin. Zudem lasse die Sonne den Serotoninspiegel im Gehirn ansteigen. Andererseits könne der Wetterwechsel etwa auch zu Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen und schlechter Konzentration führen.

Es geht sommerlich weiter