Offenbach (dpa/lhe) - Die Hessen werden in den nächsten Tagen von viel Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen verwöhnt. Am Sonntag bleibt es trocken, die Temperaturen steigen im Rhein-Main-Gebiet auf bis zu 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. In der Rhön wird es dagegen nur bis zu 17 Grad warm.