Sonne und bis 20 Grad – bestes Ausflugswetter am Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Kein Regen, und immer wieder Sonne: Am Sonntag lockt das Wetter nach draußen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge ist es in Hessen heiter und niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 13 Grad.

Nachts kann es leichten Frost in Bodennähe geben. Empfindliche Pflanzen müssen daher unter Umständen weiter vor Kälte geschützt werden, sagt DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. Es empfehle sich ein genauerer Blick auf die vorhergesagte Temperatur in Bodennähe.

Kaum Regen in Sicht

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Auch zur Gießkanne müssen Gärtner weiter greifen, denn Regen ist nicht in Sicht. Der Hochdruckeinfluss bleibe bestehen, erklärt die Meteorologin: «Zwar können schwache Tiefausläufer für zeitweise dichtere Wolken sorgen, Regen gibt es aber kaum.»