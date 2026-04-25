Wetter-Vorhersage

Sonne und bis 20 Grad – bestes Ausflugswetter am Wochenende

Kein Regen und sehr milde Temperaturen: Hochdruck sorgt für schönes Wetter am Wochenende. Was Gärtner jetzt beachten sollten.

Viel Sonne wird es auch am Sonntag geben. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Viel Sonne wird es auch am Sonntag geben. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Kein Regen, und immer wieder Sonne: Am Sonntag lockt das Wetter nach draußen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge ist es in Hessen heiter und niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 13 Grad.

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Nachts kann es leichten Frost in Bodennähe geben. Empfindliche Pflanzen müssen daher unter Umständen weiter vor Kälte geschützt werden, sagt DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. Es empfehle sich ein genauerer Blick auf die vorhergesagte Temperatur in Bodennähe.

Kaum Regen in Sicht

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Auch zur Gießkanne müssen Gärtner weiter greifen, denn Regen ist nicht in Sicht. Der Hochdruckeinfluss bleibe bestehen, erklärt die Meteorologin: «Zwar können schwache Tiefausläufer für zeitweise dichtere Wolken sorgen, Regen gibt es aber kaum.»

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In der neuen Woche ändert sich am Wetter zunächst nicht viel. Am Dienstag ziehen Wolken auf, im Tagesverlauf wird es dann zunehmend sonniger.

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