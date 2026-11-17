Sonnenhof Großaspach und Sportchef Schieber trennen sich
Im Juli 2025 wird Ex-Profi Julian Schieber Sportlicher Leiter beim heutigen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Nun ist Schluss, sein noch laufender Vertrag wird vorzeitig aufgelöst.
Aspach (dpa/lsw) - Fußball-Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach und sein Sportlicher Leiter Julian Schieber haben ihre Zusammenarbeit nach knapp eineinhalb Jahren mit sofortiger Wirkung beendet. Die Trennung sei in gegenseitigem Einverständnis beschlossen worden, teilte der abstiegsgefährdete Tabellen-18. mit. Grund dafür seien unterschiedliche Vorstellungen über die weitere gemeinsame Arbeit.
Der zunächst bis 30. Juni 2027 laufende Vertrag mit Schieber sei vorzeitig aufgelöst worden, erklärte der Verein. Der 37-jährige Schieber, der früher als Mittelstürmer unter anderem für den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund spielte, war in Großaspach seit Juli 2025 Sportchef. Ein Jahr später stieg die SG von der Regionalliga Südwest in die dritte Liga auf, steckt nun aber mit drei Siegen und zwölf Punkten aus bisher 13 Saisonspielen im Abstiegskampf.
Bei den Gesprächen zwischen ihm und dem Verein habe «sich gezeigt, dass unsere Vorstellungen über die zukünftige Zusammenarbeit auseinandergehen», sagte SG-Sportvorstand Michael Ferber. «Deshalb sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, bereits jetzt eine klare Entscheidung zu treffen.»