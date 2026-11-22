Sonnenstrahlen zum Wochenstart - nachts mancherorts Glätte
In Hessen lässt sich in den kommenden Tagen oft blauer Himmel blicken. Die neue Woche hält aber auch kalte Nächte bereit.
Offenbach (dpa/lhe) - Auf die Menschen in Hessen kommt in der neuen Woche Sonnenschein zu - in den Nächten aber auch Glättegefahr. Heute bleibt es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch recht trüb: In den Tälern löst sich der Nebel teils gar nicht auf, und auch ansonsten endet das Wochenende wolkig bis stark bewölkt. Im Norden soll es demnach außerdem einzelne schwache Schauer geben. Tagsüber liegen die Temperaturen bei höchstens 2 bis 6 Grad, ehe sie nachts auf bis zu minus 5 Grad fallen.
Der Montag starte zwar gebietsweise mit Nebel und Hochnebel, zeige sich später aber oft heiter bis teils wolkig. Je nachdem, wie lang die Sonne scheint, liegen die Höchstwerte laut DWD zwischen 1 und 4 Grad. Für die Nacht sind die Aussichten dann frostig: Tiefstwerte von bis zu minus 7 Grad sind möglich, und örtlich könnte es glatt werden.
Der Vorhersage zufolge geht es an den beiden folgenden Tagen ähnlich weiter. Am Dienstag wird es demnach meist heiter und im Verlauf des Tages teils sonnig, wenngleich es im Norden ein paar mehr Wolken geben soll. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Nachts kann es mancherorts erneut glatt werden, am Mittwoch dafür aber wieder größtenteils heiter bei maximal 1 bis 2 Grad.