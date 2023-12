Hochbetrieb herrschte am vergangenen Wochenende auf dem Hilsighof in Litzelbach. Aus der ganzen Region kamen Besucher in den kleinen Grasellenbacher Ortsteil, um sich bei der Familie Meixner einen Weihnachtsbaum zu sichern. Erstmals sind die Litzelbacher nun auch bei der Weihnachtsbaumaktion der Weinheimer Nachrichten und der Odenwälder Zeitung beteiligt. Dabei können die Inhaber unserer Abo-Card beim Kauf einer Tanne oder Fichte vier Euro sparen.

Megagutes Wetter

Vor allem am Sonntag waren die Rahmenbedingungen optimal, um einen Baum auch selbst fällen zu können. „Sonne, blauer Himmel und viel Schnee – das Wetter war heute megagut“, freute sich Franz Meixner am Abend: „Das war ein richtiges Winterwonderland.“ So waren dann gerade auch viele Familien unter den Kunden, die einen schönen Ausflug in den Odenwald mit der Auswahl eines Weihnachtsbaums verknüpften. Die Helfer der Familie Meixner sorgten derweil auch für das leibliche Wohl, zudem gab es Planwagenfahrten zu den weiteren Kulturen.