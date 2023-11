Tannen selbst fällen und Geld sparen

Auch wenn das regnerische Wetter derzeit noch keine Feststimmung aufkommen lässt, rückt Weihnachten immer näher. In diesem Jahr ist die „offizielle“ Weihnachtszeit kürzer als sonst, denn der vierte Advent fällt mit Heiligabend zusammen. Darauf stellt sich auch die Weihnachtsbaumaktion der Weinheimer Nachrichten und der Odenwälder Zeitung ein, denn schon am morgigen Sonntag und somit ein Wochenende vor dem ersten Advent können Tannen und Fichten selbst geschlagen und dabei auch noch Geld gespart werden. Und erstmals gibt es zwei Anbieter.

Schon zum 15. Mal bieten wir in Kooperation mit der Familie Bauer unseren Lesern an, im Rahmen eines schönen Ausflugs in den Odenwald einen Weihnachtsbaum selbst fällen zu können – ein Erlebnis gerade für Familien mit Kindern. Und dazu gibt es für die Inhaber unserer Abo-Card einen Preisnachlass von vier Euro. Pro Abo-Card gibt es den Nachlass für einen Baum.

Auf der hinter dem Fußballplatz des SV Hammelbach (Thorweg 45) liegenden Fläche kann sich jeder Besucher den für ihn passenden Baum aussuchen – und auch ausbuddeln. Nordmann-, Kork- und Küstentannen, Nobilis sowie Rot- und Blaufichten in allen Größen warten darauf, dass an ihnen die Säge angesetzt wird. Wer keine entsprechenden Werkzeuge zum Fällen zur Verfügung hat, für den stellt die Familie Bauer entsprechendes Material bereit. Und für den problemlosen Transport nach Hause werden die Bäume eingenetzt. Die gute Nachricht: Trotz der allgemeinen Steigerungen werden die Preise in Hammelbach nicht erhöht.

Nach erfolgter Arbeit können sich die Kunden im Verkaufsbereich stärken, denn auch in diesem Jahr warten mit Hausmacherwurst belegte Brote, heißer Apfelwein und Punsch sowie Kaffee und Kuchen auf sie. „Das läuft wie gewohnt auf Spendenbasis, den Erlös werden wir dem Förderverein der Ulfenbachtal-Grundschule in Wahlen zur Verfügung stellen“, erklärt Walter Bauer. Außerdem gibt es Bratwürste vom Schwenkgrill und – außer am Sonntag – frische Crêpes, die aber kostenpflichtig sind. Weitere Infos gibt es online unter weihnachtsbaum-

hammelbach.de/

Planwagenfahrten

Während die Familie Bauer mit ihren Helfern schon an diesem Wochenende geöffnet hat, können unsere Leser ab dem ersten Adventswochenende täglich von 10 bis 17 Uhr unser Angebot auf dem Hilsighof in Litzelbach (Hilsighof 7) in Anspruch nehmen. Auch hier gibt es pro selbst geschlagenen oder schon abgesägten Baum den Abo-Card-Vorteil von vier Euro. An den vier Adventswochenenden gibt es zusätzlich kostenlose Planwagenfahrten für die ganze Familie zu weiteren Kulturen und für die kleinen Gäste steht eine große Hüpfburg bereit. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Bratwürsten, Gulaschsuppe und Waffeln sowie warmen Getränken wie Glühwein und Kinderpunsch. Weitere Getränke werden in der warmen Event-Hütte serviert.

Das Abo-Card-Angebot gilt zudem an den Verkaufsständen der Familie Meixner in Heppenheim gegenüber der Gärtnerei Herdt, in Kirschhausen an der Gaststätte zur „Alten Mühle/Mühlenkeller“ und in Edigheim am Ostring in der Nähe des Rewe-Markts. Weitere Informationen sind unter www.hilsighof.de zu finden.

Der Abo-Card-Vorteil

Die Weihnachtsbaumaktion bei der Familie Bauer wird an folgenden Terminen fortgesetzt: 2./3. Dezember, 9./10., 16./17 und 22./23. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Auf dem Hilsighof in Litzelbach läuft die Aktion ab dem ersten Adventswochenende täglich von 10 bis 17 Uhr bis zum 24. Dezember.

Wer die Abo-Card noch nicht hat: Es gibt sie in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in Weinheim (Telefon 06201/81345). Für Abonnenten unserer Zeitungen ist die Abo-Card kostenlos.