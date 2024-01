4100 Euro für den Förderverein

An den vergangenen vier Adventswochenenden standen die Familie Bauer und deren Helfer für ihre Kunden in dem Waldstück hinter dem Hammelbacher Sportplatz bereit, um ihnen im Rahmen der Weihnachtsbaumaktion der Weinheimer Nachrichten und der Odenwälder Zeitung Nordmanntannen und Fichten zum Selbstschlagen anzubieten. Dies ist immer auch mit einer Spendenaktion verbunden, und so konnten die Bauers am vergangenen Freitagmorgen in der ersten Pause einen symbolischen Scheck über einen Betrag von stolzen 4100 Euro an den Förderkreis der Ulfenbachtal-Grundschule in Wahlen übergeben.

Für guten Zweck

Wie schon in den Jahren zuvor servierte die Familie Bauer bei der Weihnachtsbaumaktion von WN und OZ mit Hausmacherwurst belegte Brote, heißen Apfelwein und Punsch sowie Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Dafür verlangten sie kein Geld, luden die Besucher aber zu einer Spende für einen guten Zweck ein. Der Erlös sollte dieses Mal an einen Adressaten vor Ort gehen, wobei sich die Bauers schließlich für den Förderverein in Wahlen entschieden.

Eigentlich war die Spendenübergabe schon am vergangenen Mittwoch geplant, doch der Wintereinbruch machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Am Freitag klappte es dann aber und so kamen die Bauers am Morgen nach Wahlen, um den Spendenscheck zu überreichen.

Tolles Dankeschön

Die Schüler überraschten die Familie mit einer besonderen Aktion. Im Unterricht hatten sie kleine Herzen gebastelt und darauf in großen Buchstaben „DANKE“ geschrieben. Diese reckten sie voller Freude in die Höhe, als die Familie Bauer die Spende an die Vorsitzende des Fördervereins, Katja Scholz, übergab. Die Vorsitzende bedankte sich ebenso wie Schulleiterin Kathrin Lammer für diese stattliche Unterstützung und versicherte, dass das Geld eine gute Verwendung für die Schüler finden wird.