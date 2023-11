Große Nachfrage gleich zum Auftakt

Auch wenn am Nachmittag Nieselregen einsetzte und sogar die ersten Schneeflocken fielen, ließen sich zahlreiche Besucher nicht davon abhalten, den Weg nach Hammelbach anzutreten, um sich frühzeitig einen Weihnachtsbaum zu sichern. Zum 15. Mal bietet unsere Zeitung in Kooperation mit der Familie Bauer unseren Lesern an, sich auf dem hinter dem Sportplatz gelegenen Areal einen Weihnachtsbaum selbst fällen und dabei auch noch Geld sparen zu können, denn die Inhaber unserer Abo-Card bekommen jetzt sogar vier Euro Rabatt bei einem Baum. Gerne wird diese Möglichkeit dann auch für einen schönen Ausflug in den Odenwald mit der ganzen Familie genutzt. Ab dem kommenden Wochenende gibt es erstmals ein zweites Angebot bei der Familie Meixner in Litzelbach.