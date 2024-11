Tannen selbst fällen und Geld sparen

Kräftig gewachsen sind in diesem Jahr die Weihnachtsbäume, nicht nur in Hammelbach und in Litzelbach. Der Grund dafür ist der viele Regen, der über das ganze Jahr hinweg gefallen ist. Während sich viele über das schlechte Wetter beschwerten, waren die Christbaumbauern froh, denn die Tannen und Fichten erstrahlen in frischem Grün und sind durchweg schön füllig gewachsen – optimale Bedingungen also für die nächste Auflage der Weihnachtsbaumaktion von WN und OZ, die an diesem Wochenende beginnt.