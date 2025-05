Sonnige Aussichten zum Wochenstart

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich auf einen sonnigen Wochenstart freuen. Am Montag bleibt es trocken, die Temperaturen erreichen 19 bis 24 Grad, in den Hochlagen der Mittelgebirge etwa 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf Tiefstwerte zwischen 9 und 3 Grad. Der Dienstag bringt dann erneut viel Sonnenschein und Temperaturen bis 23 Grad. Auch für den weiteren Verlauf der Woche ist den Prognosen nach keine Wetteränderung in Sicht - Regen bleibt aus.