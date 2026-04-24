Wetter

Sonniger Wochenendstart - wann es trotzdem die Jacke braucht

Tagsüber Sonne tanken, nachts frösteln? Baden-Württemberg bekommt zum Wochenende viel Sonne - in den frühen Morgen- und späten Abendstunden wird es jedoch sehr frisch.

Am Wochenende scheint weiter die Sonne. Foto: Uwe Anspach/dpa
Am Wochenende scheint weiter die Sonne.

Stuttgart (dpa/lsw) - Viel Sonne und frische Nächte: In Baden-Württemberg zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen weiter von seiner freundlichen Seite. Wer früh oder spät unterwegs ist, sollte aber an eine Jacke denken – nachts kann es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stellenweise frostig werden. 

Bild

Sonniger Start ins Wochenende

Am Freitag scheint nach der Prognose verbreitet die Sonne, nur dünne Schleierwolken ziehen zeitweise durch. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf etwa 19 Grad in höheren Lagen und 20 bis 24 Grad in den Niederungen. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen, kann aber gelegentlich etwas auffrischen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Nacht zum Samstag sinken die Werte auf 6 bis minus 1 Grad, verbreitet ist Frost in Bodennähe möglich. Im Laufe des Tages gibt es neben viel Sonne auch zeitweise hohe Wolkenfelder. Insgesamt bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 20 und 24 Grad.

Bild

Am Sonntag viele Wolken

In der Nacht zum Sonntag gehen die Temperaturen auf 6 bis 0 Grad zurück, lokal bis minus 1 Grad. Auch dann ist wieder verbreitet Frost in Bodennähe möglich. Der Nordwind bleibt schwach, kann aber zeitweise böig auffrischen. Im Laufe des Tages ziehen zwar teils dichtere hohe Wolkenfelder durch, insgesamt bleibt es aber wieder überwiegend freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen etwa 16 Grad auf der Ostalb und bis zu 23 Grad im Breisgau.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Die Sonne dominiert in Hessen – nachts leichter Frost
Wetterprognose

Die Sonne dominiert in Hessen – nachts leichter Frost

Viel Sonne, milde Tage in Hessen, doch in den Frühstunden bleibt es noch frisch: Bis Freitag ist örtlich leichter Frost möglich.

22.04.2026

Tagsüber fast 20 Grad, nachts Minusgrade
Wetter-Aussichten

Tagsüber fast 20 Grad, nachts Minusgrade

Die Woche startet mit großen Temperaturschwankungen. Hobbygärtner und Obstbauern müssen jetzt besonders auf empfindliche Pflanzen aufpassen.

20.04.2026

Tagsüber heiter und nachts Frost in Hessen
Wetter

Tagsüber heiter und nachts Frost in Hessen

Regen, Wolken, Frost, Sonne: Der April hat zum Start in Hessen einiges im Angebot. Wie sieht es am Karfreitag aus?

01.04.2026

Wetter in Hessen tagsüber mild und nachts frostig
Wetter

Wetter in Hessen tagsüber mild und nachts frostig

Nach frostigen Nächten steigen die Temperaturen in Hessen tagsüber auf bis zu 17 Grad. Wann es frostig wird und wann mit Sonne zu rechnen ist.

17.03.2026

Wetter lädt zu Ausflügen ein - nachts wird es frisch
Wettervorhersage

Wetter lädt zu Ausflügen ein - nachts wird es frisch

Sonne und sommerliche Temperaturen dürften am Wochenende die Menschen tagsüber ins Freie locken. In der Nacht auf den Sonntag sollte man aber etwas beachten.

06.09.2025