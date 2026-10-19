Sonniger Wochenstart - dann wird es wieder nass
Nach dem verregneten Wochenende lockert es am Montag in Baden-Württemberg zunehmend auf. Auch am Dienstag bleibt es zunächst trocken. Doch zur Wochenmitte kündigt sich ein Wetterumschwung an.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach vielen Wolken und Regen am Wochenende startet die neue Oktoberwoche recht sonnig. Vor allem am Montagnachmittag gibt es in Baden-Württemberg Auflockerungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad im Hotzenwald und 17 Grad in der Kurpfalz. Der Wind weht meist schwach aus Nordost.
Auch am Dienstag bleibt es zunächst trocken. Nach Auflösung örtlicher Nebel- und Hochnebelfelder wird es im Osten des Bundeslandes freundlich. Im Westen ziehen im Tagesverlauf Wolken auf. Die Temperaturen erreichen 9 bis 15 Grad.
Zur Wochenmitte hin wieder Regen
In der Nacht zum Mittwoch breitet sich dann der Prognose zufolge von Westen Regen aus. Am Mittwoch ist es tagsüber stark bewölkt und verbreitet nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Bergland und 15 Grad im mittleren Oberrheingraben. Auf den Schwarzwaldgipfeln sind starke bis stürmische Böen möglich.
In der Nacht zum Donnerstag lässt der Regen allmählich nach, teils klingt er ab. Dazu lockert es langsam auf. Im Bergland kann der Westwind zeitweise stark bis stürmisch auffrischen.